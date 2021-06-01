Рим, , 10:50 — REGNUM В сети появились фотографии закамуфлированной модели Ferrari V6 с гибридным силовым агрегатом. Снимки автомобиля размещены на сайте Motor1.

Гибридная версия Ferrari V6 Motor1

Рабочее название будущей новинки — Ferrari 486 или V6. На снимках запечатлен автомобиль с двумя накладными патрубками выхлопной системы. Отмечается, что настоящие выхлопные трубы находятся в центре заднего бампера. Внешне тестовое авто выглядит громоздким. Но, вероятно, такой вид ему придаёт камуфляжная плёнка.

В движение модель приводится трёхлитровым твин-турбо V6, который сочетается со 110-сильным электрическим мотором. Общая мощность силового агрегата составляет порядка 700 «лошадей».

В электрическом режиме гибрид сможет проехать до 32 км.

Ранее команда Ferrari провела на дорогах общего пользования города Маранелло в Италии испытания гибридного суперкара SF90 Stradale. Автопроизводитель позиционирует будущую новинку, как конкурента британскому суперкару McLaren Altura. Мощность SF90 Stradale составляет 986 л. с.

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