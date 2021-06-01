Ставрополь, , 10:45 — REGNUM Верховный суд РФ принял окончательное решение по иску Ставропольской краевой думы об изменении границ охраняемых природных территорий. Речь шла, в частности, о «Бештаугорском заказнике», из которого постановлениями правительства края было изъято более 200 га. Они потребовались в том числе для строительства так называемого Кавминводского велотерренкура.

Однако ранее, в 2019 году, жители Кавминвод подали коллективный иск против возможности изъятия земель для строительства велотерренкура. Его удовлетворили третий апелляционный суд в Сочи и Пятый кассационный суд в Пятигорске. Однако правительство края и ставропольские депутаты весной 2021 года попытались оспорить эти решения в Верховном суде России, пишет «Коммерсантъ».

Но Верховный суд не стал менять решение предыдущих инстанций. Экологи одержали победу в споре с властями Ставрополья. Кроме того, это решение Верховного суда РФ не допустило возможность создания прецедента для всей России, чтобы не позволять менять границы особо охраняемых природных территорий.

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