История вопроса

Понятие "коренные малочисленные народы" объединяет людей, проживающих на территории, которые населяли их предки и сохраняющие традиционный образ жизни, язык, культуры, традиционные промыслы.

В российской законодательстве установлен ряд признаков по которым устанавливается причастность людей к коренным малочисленным народом. Первый — сохранение исконной территории проживания, второй - сохранение распространения народного промысла, третий — сохранение языка и культуры, четвертый — сохранение этнической самоидентификации, пятые — численность населения не более 50 тысяч человек и так далее.

