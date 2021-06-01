Москва, 1 июня 2021, 10:45 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о порядке утверждения алфавитов, а также правил пунктуации и орфографии языков коренных малочисленных народов России, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
Правительство РФ получает полномочия по определению порядка утверждения норм языков народов Российской Федерации, правил орфографии и пунктуации этих языков.
Основанием для утверждения алфавитов и правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации является экспертная оценка Российской академии наук (РАН).
Читайте ранее в этом сюжете: Госдума уточняет утверждение правил орфографии языков коренных народов РФ