Москва, , 10:45 — REGNUM В России за 12 месяцев рост цен на недвижимость в среднем по стране превысил 13%, в отдельных регионах — 20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил координатор экспертно-аналитического центра Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Алексей Поплавский.

«За 12 месяцев рост цен на недвижимость в среднем по стране превысил 13%, в отдельных регионах — 20%. Неуклонно растет доля ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20%. По данным Банка России, в I квартале 2021 года доля таких кредитов на первичном рынке составила 45% (+21% год к году), на вторичном — 33% (+3% год к году). К I кварталу 2021 года на заемщиков с крайне высоким показателем долговой нагрузки (свыше 80%) пришлась почти четверть (24%) выданных ипотечных кредитов, — сказал Поплавский. — При таких показателях и с учетом отсутствия роста реальных доходов населения уже в этом году мы будем наблюдать ухудшение показателя по плохой (90+ дней) задолженности по ипотеке. Начиная с 2022 года, на балансе у банков появится больше непрофильных активов в виде жилой недвижимости».

При этом он отметил, что Банк России примет меры, направленные на повышение качества ипотечного портфеля, что «охладит» спрос на ипотеку.

«А снижение доступности ипотеки неминуемо понизит спрос на недвижимость и цены на нее», — считает эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Поплавский заявил, что вероятность роста в России средней ставки по ипотеке с середины лета максимальная.

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