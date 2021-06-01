Саракташ, Оренбургская область, , 10:45 — REGNUM В Оренбургской области к административной ответственности привлечен саракташский производитель бутилированной питьевой воды, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Результаты проверки показали, что предприятие во время производства не выполняло мероприятия по мониторингу подземных вод на скважине. В частности, производитель не наблюдал за температурным режимом подземных вод, не осуществлял прокачку скважины и не вел надлежащий учет добытых вод.

В отношении предприятия возбудили административное дело по факту пользования недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией. Нарушитель оштрафован на 300 тыс. рублей.