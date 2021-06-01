Владивосток, , 10:47 — REGNUM Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев 1 июня представил коллективу краевой прокуратуры нового прокурора Приморья — государственного советника юстиции 3 класса Сергея Столярова. На должность он был назначен указом президента Владимира Путина 26 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Сергей Столяров родом из города Орёл. Начал службу в органах прокуратуры в 1998 году. В разное время был на разных должностях, пройдя путь от следователя районной прокуратуры до прокурора Новгородской области.

Новый прокурор сказал, что прокуратура приложит все усилия и внесет существенный вклад в укрепление законности и правопорядка, а также пожелал коллегам плодотворной работы на благо края и его жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, новым прокурором Свердловской области стал Борис Крылов.