Ханты-Мансийск, , 10:44 — REGNUM В Югре штрафы за превышение скорости движения на дорогах будут выписываться на автомобили с иностранными номерами. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции ХМАО.

Поясняется, что ранее автомобили и грузовики с иностранными номерами «были фантомами», так как штрафы присылать некуда. С 2021 года вся информация о транспорте, зарегистрированном за пределами страны, и их владельцах отражается в банке данных.

Иностранным гражданам и организациям придётся оплачивать штрафы на официальном сайте ГИБДД России.