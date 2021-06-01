Москва, , 10:46 — REGNUM Осенью текущего года российским военными запланировано проведение стратегических учений в Арктическом регионе. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Северного флота ВМФ РФ

«Осенью Северный флот примет участие в стратегическом военном учении на своём основном — арктическом направлении. Это учение станет главной проверкой готовности сил и войск межвидового стратегического объединения к выполнению задач по своему предназначению», — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что также ожидается проведение серии межвидовых военных учений по обеспечению безопасности Северного морского пути.

«В нынешнем году арктическая группировка кораблей и судов обеспечения флота с морской пехотой совершит юбилейный — десятый поход по морям Северного Ледовитого океана и проведёт несколько десантных операций на островах и континентальном побережье российской Арктики», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель командующего Черноморским флотом (ЧФ) ВМФ России, вице-адмирал Сергей Пинчук в обращении к экипажам кораблей и личному составу береговых частей Крымской военно-морской базы (КВМБ) заявил, что в ходе летнего периода обучения ЧФ примет участие в более чем 20 крупных тактических, тактико-специальных и командно-штабных учениях.