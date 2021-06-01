Уфа, , 10:43 — REGNUM Жители Уфы жалуются на неприятный запах в городе. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Сообщается, что спасатели получили 16 обращений от местных жителей о неприятном запахе на улицах в четырех районах города: Октябрьского, Калининского, Советского и Орджоникидзевского.

Отмечается, что для отбора проб воздуха были направлены лаборатории.

«С их помощью будет осуществлена оценка обстановки, проведены замеры ПДК и мониторинг атмосферного воздуха», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.