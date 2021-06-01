Москва, , 10:46 — REGNUM Скандал со слежкой Дании за европейскими политиками является лишь «вершиной айсберга». Об этом 1 июня заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Я думаю, что это только вершина айсберга, на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран — членов НАТО», — сказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» российский дипломат.

Захарова отметила, что об этой истории сейчас стараются не говорить ни в НАТО, ни руководство Евросоюза

«Очень неудобно получается, но правда намного страшнее того, что сейчас единично появляется в средствах массовой информации. Я думаю, они даже не догадываются о том, что происходит на их пространстве», — уверена Захарова.

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Как сообщало иа, ранее газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что спецслужбы Дании в 2012—2014 годах помогали следить в том числе за канцлером ФРГ Ангелой Меркель, действующим на тот момент главой МИД Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, который в настоящее время является президентом ФРГ, и кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.

В правительстве Германии газете заявили, что не знали о слежке, Меркель стало известно об этой ситуации из материала Süddeutsche Zeitung. От дальнейших комментариев в правительстве отказались.