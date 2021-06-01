Ялта, Крым, , 10:41 — REGNUM Более 60 млн рублей в год планируют получить в бюджет Ялты городские власти от работы платных парковок. Об этом написала на своей странице в Facebook глава города Янина Павленко.

«Продолжаем работать по парковкам — выводим этот бизнес из тени и готовимся наполнять бюджет. Совсем скоро, на одной из ближайших сессий, будет рассмотрена и, очень надеюсь, утверждена, тарифная сетка! Обслуживаться парковки будут автоматической системой управления — установим паркоматы, предусмотрим как наличную, так и безналичную системы оплаты», — написала Павленко.

Она уточнила, что оператором парковочного пространства станет муниципальное предприятие «Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым».

«Это значит, что поступления будут максимально прозрачны и только в бюджет. Всего у нас 565 мест на 36 парковках. Ожидаем более 60 миллионов в год», — добавила мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Ялты ранее действовало 23 платных парковки. Однако в декабре 2020 года было принято решение временно отменить плату за пользование парковками в связи с недополучением дохода бюджетом — до наведения порядка в этой сфере.

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