Ялта, Крым, 1 июня 2021, 10:41 — REGNUM Более 60 млн рублей в год планируют получить в бюджет Ялты городские власти от работы платных парковок. Об этом написала на своей странице в Facebook глава города Янина Павленко.
Она уточнила, что оператором парковочного пространства станет муниципальное предприятие «Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Ялты ранее действовало 23 платных парковки. Однако в декабре 2020 года было принято решение временно отменить плату за пользование парковками в связи с недополучением дохода бюджетом — до наведения порядка в этой сфере.
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