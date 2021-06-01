Москва, , 10:41 — REGNUM Бельгия оказалась среди лидеров по импорту игрушек из Москвы, сообщил 1 июня глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

В Бельгию в первом квартале 2021 года поставили московских игрушек на сумму 1,07 млн долларов, что позволило ей оказаться в числе ведущих импортёров данной продукции. При этом в первом квартале 2020 года поставок почти не было.

«Новым направлением в списке топ-стран стала Бельгия — это связано со стремительным ростом московского экспорта набивных игрушек. В Бельгию Москва поставила такие игрушки впервые, сейчас на данную категорию товаров приходится около 99% от всего объёма столичного экспорта игрушек в эту страну», — рассказал Прохоров.

Всего московские игрушки экспортировались в 46 стран. Главными международными партнёрами стали Казахстан и Белоруссия.