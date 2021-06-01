Калуга, , 10:43 — REGNUM В Калуге с 1 по 30 июня будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Дорога», которое направлено выявление нарушений, связанных с выполнением требований Правил дорожного движения к проведению дорожных работ. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Александра Мелик-Осипова.

Проверка на дорогах Гибдд.рф/r/40

В рамках мероприятия будет проведена проверка соблюдения правил проведения дорожных работ на улично-дорожной сети города, включая работы по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Инспекторы ДПС проверят путевую документацию и техническое состояние транспортных средств, используемых при проведении дорожных работ.

«Из-за неудовлетворительного состояния проезжей части в Калуге с 1 января по 30 апреля произошло 42 ДТП или 45,7% от общего количества дорожных происшествий. На территории города зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия, в которых семь человек погибли, 122 человека получили ранения. С участием несовершеннолетних произошло 17 ДТП, в которых 20 детей получили ранения», — отметила Александра Мелик-Осипова.

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