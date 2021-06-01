Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Первое значительное решение администрации президента США Джо Байдена в вопросе Кубы свидетельствует о том, что у нынешних американских властей нет никакого желания отказываться от курса времен Дональда Трампа в этом направлении, сообщает The Hill.

На прошлой неделе Госдепартамент включил Кубу в число тех, кто «не в полной мере сотрудничает с антитеррористическими усилиями Соединенных Штатов», подтвердив свое решение, впервые принятое в 2020 году. Для сторонников нормализации отношений США с Кубой этот шаг был воспринят как чисто политическое решение. Он тем не менее предполагает, что администрация Байдена может и дальше придерживаться жесткого подхода бывшего президента Трампа.

«Это политическое решение и сигнал, который они пытаются дать правому крылу, что они собираются придерживаться статус-кво», — отметил Фултон Армстронг, профессор Американского университета и директор по межамериканским отношениям в в Совете Национальной безопасности при администрации Клинтона.

Для жителей Кубы подобное решение Вашингтона представляется продолжением эры правления Трампа.

«В США один президент сменил другого, однако на деле все осталось по-прежнему», —заявил в Twitter заместитель премьер-министра Кубы и главный министр экономической политики Алехандро Хиль Фернандес.

В Государственном департаменте отметили, что решение было принято после «анализа общего уровня сотрудничества страны в усилиях США по борьбе с терроризмом».