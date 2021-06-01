Москва, , 10:37 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о продукции с улучшенными характеристиками, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

«Развитие нашего зеленого бренда, завоевание на мировом рынке нашей продукции — задача законопроекта», — отметил глава профильного комитета Госдумы Владимир Кашин (КПРФ).

Речь идет о продукции массового потребления, а не высококачественной органической продукции дорогого ценового сегмента, уточнили в Минсельхозе.

Устанавливаются правовые основы создания российского бренда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками, определяющими в том числе конкурентные отличия российского производителя на экспортном рынке.

Предусматривается, что удостоверение соответствия сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками документам по стандартизации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками осуществляется в форме добровольной сертификации. При этом такая экопродукция будет маркироваться — дизайн разработает Минсельхоз.

Все производители «зеленой» органической продукции будут занесены в специальный реестр, который предполагается сделать публичным.

Экопродукция будет снабжена QR-кодами. Отдельно оговаривается, что обязательные требования в отношении маркировки действуют только для той сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками, на которую получен сертификат соответствия.

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.

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