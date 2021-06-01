Уфа, , 10:40 — REGNUM Председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов написал заявление с просьбой принять его отставку. Фото этого заявления он опубликовал на своей странице в социальной сети.

«Ну все, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят», — сообщил он.

Мурзагулов отметил, что сейчас находится в поиске новых мотиваций для жизни.

По информации некоторых СМИ, в общественной палате Башкирии подтвердили, что в аппарат палаты действительно поступило заявление Мурзагулова о его отставке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что заместителем министра финансов Башкирии назначена Нелли Бердина.