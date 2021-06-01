Владивосток, , 10:39 — REGNUM С 1 июня международный аэропорт Владивосток запустил прямой авирейс в Санкт-Петербург, выполняет который авиакомпания Nordwind, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

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Важное событие отметили торжественно — самолёт из Петербурга новой авиакомпании встретили на перроне традиционной «водной аркой».

Первый пассажир получил подарок от руководства аэропорта Приморья.

«Это историческое событие для аэропорта Владивосток и всех жителей Приморья. Санкт-Петербург богат культурно и исторически, уверен, что новое направление привлечет большое количество туристов и будет пользоваться спросом. Вместе с авиакомпанией Nordwind мы составили расписание таким образом, чтобы туристы могли удобно добираться до мест отдыха в дневное время», — сказал генеральный директор аэропорта Андрей Виниченко.

Рейсы авиакомпании Nordwind будут выполняться по вторникам и субботам. Вылет из Владивостока в 10:40, прибытие в Петербург в 12:25. Обратно рейс будет выполняться в 16:30 с прибытием во Владивосток на следующий день в 08:00.

Авиаперевозчик будет выполнять рейсы на воздушных судах Airbus A330−200 с местами бизнес-класса. Общее время в пути из Владивостока до Санкт-Петербурга составит 8 часов 45 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Владивосток с 31 мая запустил прямые рейсы в Москву и Сочи. Полёты выполняет авиакомпания Nordwind.