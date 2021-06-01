Оренбург, , 10:35 — REGNUM В Оренбургской области суд признал недействительной сделку с покупкой трех автомобилей для нужд министерства образования, сообщает областная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, по результатам аукциона в конце 2019 года министерство закупило три машины Kia Cerato общей стоимостью более 3,6 млн рублей. Между тем заказчик нарушил законодательство о контрактной системе, указав в аукционной документации требования к техническим характеристикам автомобилей, которые характеризовали конкретные объекты покупки.

Прокуратура в судебном порядке потребовала аннулировать сделку. Требование удовлетворено. До вступления решения суда в силу минобру запрещено эксплуатировать машины и распоряжаться ими.