Санкт-Петербург, 1 июня, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Австрийские архитекторы бюро Coop Himmelb (l)au стали победителями международного конкурса на фасадные решения для новой ледовой арены в Петербурге, которая будет построена к чемпионату мира по хоккею 2023 года и станет самым крупным хоккейным стадионом в мире.

ООО «СКА Арена» Будущая «СКА Арена» (эскиз)

«Было большим удовольствием и честью работать над проектом для города с такой впечатляющей историей архитектуры. Нашей основной целью было создать здание, которое «соблюдает» традиции города и в то же время соответствует нашему дизайнерскому замыслу», — сказал Вольф Прикс, руководитель победившего в конкурсе австрийского бюро.

Как сообщили 1 июня в пресс-службе ООО «СКА Арена», проектировщики нового ледового стадиона из группы компаний «ГОРКА» уже приступили к совместной работе с архитекторами австрийского бюро и производителями металлоконструкций фасада и кровли.

«Мы должны были быть уверены в том, что концепция победителя может быть реализована и в наши сроки, и в заданных технических параметрах», — отметил генеральный директор ГК «ГОРКА» Алексей Сидоренков.

Напомним, новая ледовая арена и парк вокруг нее строятся на месте снесённого СКК в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена». Строительство комплекса должно быть завершено осенью 2022 года. В 2023 году арена примет матчи Чемпионата мира по хоккею с шайбой.