Екатеринбург, , 10:46 — REGNUM Начальником управления архивами Свердловской области стал Роман Тараборин. Об этом заявил журналистам экс-руководитель ведомства Александр Капустин.

Как передаёт «Областная газета», новый руководитель ранее являлся заместителем председателя Уставного суда региона. До этого Тараборин был судьёй Уставного суда.

Бывший глава управления Александр Капустин возглавил областной Центр микрографии и реставрации архивных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее против него пытались организовать травлю из-за его интервью, где руководитель признавал: часть репрессий 1930-х годов в СССР проводились заслуженно. В частности, в государстве карали коррупционеров и шпионов, напомнил Капустин.

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