Москва, , 10:35 — REGNUM Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Тинькофф-банка к мобильному оператору «Вымпел Коммуникации», следует из картотеки суда.

Банк требует взыскать с «Вымпелкома» почти 437 млн руб. Иск рассмотрению он пока не принят, третьим лицом указывается Федеральная антимонопольная служба.

Суть исковых требований не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Тинькофф-банк подал иск в Арбитражный суд Москвы к МТС в размере 1,1 млрд рублей. В документе также указано третье юрлицо — Федеральная антимонопольная служба.

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