Чебоксары, , 10:34 — REGNUM В Чувашии освобождён от должности директора национальной телерадиокомпании Вадим Ефимов. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 1 июня, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вадим Ефимов работал директором автономного учреждения «Национальная телерадиокомпания Чувашии» (подведомственное министерству цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникации), два года, с 27 мая 2019 года. Ранее он руководил издательско-полиграфическим комплексом «Чувашия» и чувашским драматическим театром, а в правительстве бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева три года трудился министром культуры.

Ещё одним распоряжением от должности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии освобождён Павел Порфирьев.