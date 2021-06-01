Москва, , 10:33 — REGNUM Московские компании поставили в первом квартале 2021 года детские игрушки в 46 стран мира, сообщил 1 июня вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Объём экспорта за этот период составил 13 млн долларов — это на 25,6% больше, чем за тот же период 2020-го года.

«В первом квартале этого года наибольший рост — в 3,5 раза — показал экспорт набивных игрушечных животных, сумма поставок составила 1,53 миллиона долларов», — рассказал Ефимов.

Он также отметил хорошие показатели реализации наборов игрушек, а также пластмассовых игрушек и наборов для конструирования.