Благовещенск, , 10:32 — REGNUM В Приамурье за последние сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 12). Из всех вновь выявленных носителей SARS-CoV-2 девять человек болеют ОРВИ. Ещё у пяти пациентов врачи на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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На 1 июня в области выявили уже 22 753 случая заражения коронавирусом.

За всё время пандемии в Приамурье провели уже более 968 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки — 1813.

По данным портала стопкоронавирус. рф, в области зарегистрировано 292 смертельных случая от COVID-19. Последний летальный исход пациента с коронавирусом зафиксировали 30 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии зафиксированы летальные исходы от COVID-19 беременных женщин, также отмечается тяжелое протекание болезни.