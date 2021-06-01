Берлин, , 10:33 — REGNUM В сети представили рендерные изображения рестомода (смесь реставрации и модификации) в стиле винтажного Mercedes-Benz 300 SL. Рендеры опубликованы на странице американского дизайнера Джона Сибала в социальной сети Facebook.

Рендер рестомода Mercedes-Benz 300 SL Facebook / John Sibal

Дизайнерский проект станет основой для создания экстерьера реального автомобиля. Этим займётся американское кузовное ателье S-Klub.

По словам Сибала, основным отличием нового спорткара от оригинала будет жёсткая съёмная крыша. Также силуэт рестомода получит стилистику послевоенных спорткаров с удлинённой задней частью и широкой колеей. Особый стиль авто придают выхлопные патрубки, расположенные перед боковыми компактными дверьми машины.

Пока не сообщается, какой конкретно автомобиль станет основой для разработки рестомода.

Ранее немецкий автопроизводитель Opel представил электрический рестомод Manta GSe Elektromod, созданный в честь полувекового юбилея модели Manta. Бензиновый силовой агрегат объемом 1,6 литра у новинки был заменён электромотором максимальной производительностью 145 л. с. (225).

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