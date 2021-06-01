Москва, , 10:45 — REGNUM Российским автовладельцам в ближайшее время не грозят штрафы за то, что они не заменили зимнюю резину летней. Таких изменений в законодательстве нет, сообщил адвокат Максим Сыров 1 июня РИА Новости.

Ранее в некоторых СМИ появились публикации о штрафах за использование летом шипованной резины. Отмечалось, что штрафовать за это начнут с 1 июня.

По словам автоюриста, никаких ближайших изменений не планируется в статье 12.5 КоАП, «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий». Сейчас в списке неисправностей есть маленький протектор, нарушение герметичности шин, нарушение болтов, но зимней и летней резины нет.

«Они были запланированы, обсуждались в ноябре прошлого года активно, но пока, чтобы что-то в ближайшее время принималось — нет такого», — сказал Сыров об изменениях в статье.

Читайте также: Госдума не разрешила уведомлять водителей об эвакуации автомобиля