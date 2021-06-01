Москва, , 10:32 — REGNUM Государственный долг России за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 млрд руб., до 19,68 трлн руб. Об этом 1 июня сообщается в аналитической записке Счетной палаты РФ.

«По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 миллиона рублей, или на 3,9 процента, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 миллиона рублей (17 процентов прогнозируемого объёма ВВП)», — говорится в документе.

Также отмечается, что за это время внутренний долг в РФ увеличился на 683 млрд руб. или на 4,6%, и достиг 15,434 трлн руб. При этом его доля в общем объеме российского госдолга возросла с 77,9% до 78,4%.

Кроме этого, добавляется, что внешний государственный долг России за этот же период вырос на сумму 58,3 млрд рублей или 1,4%, и стал составлять 4,247 трлн рублей.

При этом уточняется, что расходы федерального бюджета, связанные с обслуживанием госдолга, за первый квартал нынешнего года увеличились на 39% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составляют 238,5 млрд руб.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Счетной палате РФ сообщили, что по состоянию на 1 января текущего года средний размер страховой пенсии по старости в России составил 16789 рублей.