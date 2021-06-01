Брянск, , 10:33 — REGNUM Лёгкие телесные повреждения получили двое несовершеннолетних в посёлке Радица-Крыловка на территории Бежицкого района Брянска в результате конфликта. По предварительным данным, в них выстрелил из ружья местный житель, сообщили ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Днём 31 мая межу мужчиной и подростками 2004 и 2006 годов рождения произошёл конфликт. В какой-то момент мужчина взял принадлежащее ему зарегистрированное охотничье ружьё и выстрелил в несовершеннолетних оппонентов. У подростков зафиксированы ранения стопы и плеча, после оказания необходимой медицинской помощи они были отпущены.

Стрелявший задержан. Сотрудники полиции устанавливаются причины и обстоятельства конфликта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».