Москва, , 10:30 — REGNUM Вероятность роста в России средней ставки по ипотеке с середины лета максимальная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил координатор экспертно-аналитического центра Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Алексей Поплавский. Так он прокомментировал прогнозы о том, что величина этой ставки может вырасти до 9%.

«Вероятность роста средней ставки с середины лета максимальная, а для отдельных групп заемщиков ставка по ипотеке к концу 2021 года может оказаться в диапазоне 9−9,9%, — сказал Поплавский. — Вероятность значения среднего уровня ставки будет легче оценивать в первой декаде июля. Многое зависит от того, какой план действий выберут регуляторы».

Эксперт призвал не забывать, что уровень ставок по ипотеке зависит от нескольких показателей, а не только от ключевой ставки, которую многие используют в качестве единственного ориентира.

«Для управления рисками тоже есть набор инструментов, например регулирование уровня первоначального минимального взноса для заемщиков и надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для банков. Некоторые из перечисленных инструментов уже применяются, — сказал Попалвский. — Субсидирование ставок, вероятнее всего, будет сохранено, но применяться начнет более адресно, не для всех регионов и/или не для всех групп заемщиков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ охладит российский рынок жилья.

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