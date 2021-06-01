Барнаул, , 10:29 — REGNUM В Барнауле Дню зашиты детей, отмечаемому 1 июня посвятили праздник «Планета детства». Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты, он состоялся в парке культуры и отдыха «Центральный».

Следите за развитием событий в трансляции: «День защиты детей: Путин встречается с многодетными семьями – трансляция»

Гостей мероприятия приветствовала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина:

«Поздравляю всех с первым днем лета, с началом летних каникул! День защиты детей — это время вспомнить о том, что мы должны и обязаны оберегать наших детей, заботиться о сохранении их жизни, здоровья и благополучия. Дорогие родители, будьте всегда рядом с вашими детьми.

Все в наших силах, мы обязательно справимся. Искренне желаю вам хорошего праздничного настроения, доброго здоровья, счастья и пусть многодетных семей в Алтайском крае становится больше! С праздником!».

Помимо развлекательной и игровой части интерактивного праздника «Планета детства» — шоу мыльных пузырей, рисования на асфальте, выступления клоунов, детской студии циркового искусства «Эквилибриум», познавательную программу с участием ростовой куклы Салли сегодня провела служба Детского телефона доверия.

Взрослые гости праздника поделились впечатлениями, вспомнили, как они отмечали его раньше, будучи маленькими детьми.

«Сегодня прекрасный солнечный день, в парке столько красивых, счастливых родителей, детей, все радуются празднику. Я сейчас с сыном в парке, Коле два годика, сейчас покатаемся на всех аттракционах, а потом поедем домой, и устроим семейный обед, купим самый вкусный торт.

Я признаться с детства очень люблю этот праздник. Помню, как с мальчишками играли и тоже ходили в парк. Очень счастлив, что мне удалось и в нашей семье продолжить эту хорошую традицию», — поделился эмоциями Михаил Яценко.

Кроме этого, для детей и родителей состоялась игротека «Игры против гаджетов». Все желающие могли поучаствовать в конкурсе фотографий, сфотографироваться с родными и близкими, взяв в руки специальные хэштеги, и опубликовать свои фотоснимки в Instagram.

«Я очень счастлива, что есть такой замечательный детский праздник. Я — многодетная мама, в нашей семье трое детей: сын Матвей, ему 9 лет, старшая доченька — Дарина, ей 11, и самая младшая у меня на руках — Ульяночка, ей один год. Так сложилось, что мои дети любят проводить 1 июня с пользой. Вот и сегодня по традиции Матвей у нас играет в шахматы здесь неподалеку, дочь уехала на сборы, она увлекается художественной гимнастикой, а мы с доченькой в качестве зрителей, стоим и получаем удовольствие от увиденного. Праздник организовали замечательный!» — поделилась эмоциями многодетная мама Екатерина Максимова.

Как сообщало, в первой половине 2020 г., согласно официальной информации правительства Алтайского края, в регионе был отмечен рост числа многодетных семей. По состоянию на 1 августа прошлого года в регионе проживали 30 134 многодетные семьи, тогда как в аналогичном периоде 2019 года — 28 838.

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