Варшава, , 10:27 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции 31 мая выразил удивление тем фактом, что позиция США по отношению к российско-германскому газопроводу «Северный поток — 2» резко смягчилась. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Проект «Северный поток — 2» ставит под вопрос энергетический суверенитет многих стран ЕС и Украины. И мы рассчитывали на помощь США, но в Белом доме неожиданно отказались ввести санкции против предприятий, участвующих в строительстве газопровода. Это меня очень удивило, потому что раньше в Вашингтоне звучало совершенно иное мнение», — посетовал Дуда.

Президент Польши также напомнил, что в рамках диверсификации Польшей поставок источников энергии планируется строительство газового терминала в Гданьске (Польша), а также прокладывается газопровод Baltic Pipe — от норвежского шельфа в Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе США сообщил, что Вашингтон изменил свою прежнюю позицию по поводу проекта «Северный поток — 2» и отменил санкции против компаний, ведущих строительство второй части данного газопровода из России в Германию. В Вашингтоне пояснили это соображениями «национальной безопасности».