Новосибирск, , 10:27 — REGNUM Посольство Азербайджана в России потребовало объективного расследования гибели Векила Абдуллаева, который скончался в больнице после конфликта сотрудниками ДПС. Соответствующее обращение опубликовано на сайте посольства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 28 мая 2021 года инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль, который не выполнил требования об остановке. Началась погоня. Преследуемый автомобиль остановился у придорожной гостиницы, люди попытались скрыться. Сотрудники полиции задержали одного из нарушителей. Ещё трое вернулись и попытались оказать сопротивление. Один из полицейских достал табельное оружие, но один из нарушителей продолжал активное сопротивление. В ходе борьбы произошёл непроизвольный выстрел. 19-летний мужчина был ранен в голову. Позже он скончался в больнице.

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«Для объективного и всестороннего расследования данной трагедии посольство обратилось в соответствующие органы Российской Федерации», — говорится в официальном сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СКР переквалифицировал дело новосибирского инспектора, ранившего нарушителя.