Москва, , 10:26 — REGNUM Российские инспекторы проверят 10 тыс. кв. метров на территории Эстонии на предмет военной деятельности. Об этом 1 июня заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Проверка проходит с 31 мая по 3 июня в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Инспекторы проверят масштаб военной деятельности, который подлежит предварительному уведомлению.

Рыжков добавил, что инспекторы посетят учебные районы и полигоны, а также получат информацию о формированиях и воинских частях, находящихся на указанной территории.

Отметим, Венский документ 2011 года предусматривает обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военном бюджете стран ОБСЕ. Стороны также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности.