Пхеньян, , 10:33 — REGNUM В КНДР раскритиковали страны за чрезмерные запасы вакцин от COVID-19 и призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) добиться справедливого распространения вакцин по всему миру. Об этом говорится на официальном сайте Всемирной ассамблеи здравоохранения.

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«Разработка вакцин и лекарств от COVID-19 является достижением всего человечества», — говорится в заявлении, представленном на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Некоторые эксперты отмечают, что данное замечание было направлено в адрес США, которые контролируют поставки трёх вакцин (Pfizer, Moderna, Janssen) несмотря на то, что страна обеспечила запас вакцин, необходимых для вакцинации населения.

Напомним, что в рамках программы COVAX Facility КНДР должна получить 1,99 млн доз вакцин от COVID-19, однако поставки вакцины задерживаются.