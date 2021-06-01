Геленджик, Краснодарский край, , 10:25 — REGNUM Водоснабжение Геленджика, Новороссийска и Крымска Краснодарского края будет полностью приостановлено с 08:00 2 июня до 08:00 3 июня, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Приостановка водоснабжения связана с проведением работ по врезке нового участка магистрального водопровода. Ввод в эксплуатацию нового 11-километрового участка Троицкого группового водопровода позволит увеличить объёмы подачи воды жителям этих трёх муниципалитетов. В связи с временным отключением водоснабжения жителям рекомендуют организовать необходимый запас в период проведения работ, также УК может заказать подвоз воды.

Троицкий групповой водопровод ввели в эксплуатацию в 1971 году. В последние годы из-за почти полного износа сетей жители Геленджика, Новороссийска и Крымска постоянно страдали из-за аварийных отключений.