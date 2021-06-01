Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM Трое детей и один взрослый пассажир пострадали в ДТП со школьным автобусом и автомобилем службы такси в городе Всеволожск Ленинградской области. По факту ДТП полицией проводится проверка.

Как отметили в областной администрации, дети и взрослый госпитализированы во Всеволожскую больницу с ушибами. «Авария произошла на улице Грибоедова сегодня в 08:05 мск. Прибывшие на место медики осмотрели всех пострадавших. Причины и виновные в ДТП устанавливаются», — пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, у дома 53 по проспекту Грибоедова автомобиль такси не уступил дорогу школьному микроавтобусу, в результате чего произошло столкновение.

«В результате дорожной аварии трое детей, в возрасте от 12 до 14 лет, а также их сопровождающий получили легкие травмы и были доставлены в медучреждение для осмотра. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка», — сообщили в Главке МВД.