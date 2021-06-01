Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден уже до встречи с российским коллегой Владимиром Путиным уступи лемму, пишет обозреватель журнала The American Spectator и бывший заместитель министра обороны США Джед Баббин.

По его словам, если цель предстоящей встречи заключается в восстановлении «предсказуемости и стабильности» между двумя странами, то в отношениях США и РФ уже присутствует предсказуемость и стабильность.

Президент США уступил российскому коллеге еще до саммита, пишет Баббин. В частности, Байден отказался от санкций против «Северного потока — 2».

Кроме того, пишет Баббин, американский лидер на встрече мог бы поднять вопрос о недавнем инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair, но Байден «скорее всего лишь вскользь коснется этой темы».

Как сообщало ИА REGNUM, первая личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве (Швейцария). Как сообщили в администрации президента США, Путин и Байден обсудят ситуацию на Украине, кибератаки, новое ядерное оружие и другие острые темы. Также в Белом доме отметили, что встреча будет направлена на восстановление дружественных отношений между США и Россией.

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