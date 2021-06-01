Пермь, , 10:22 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении группы наркосбытчиков. Все они получили длительные сроки, сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что преступная группа создана в январе 2019 году. В ее состав входили шесть человек: четверо мужчин и две женщины. Злоумышленники приобретали крупные партии сильнодействующего наркотика, расфасовывали и сбывали через тайники-закладки.

В марте 2019 года правоохранители задержали всех членов группы. Из незаконного оборота изъято более 9 кг героина.

Суд признал всех фигурантов уголовного дела в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах в составе организованной группы. Женщины получили по 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, двое мужчин — по девять лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, еще двое мужчин приговорены к 13 годам каждый с отбыванием наказания в колонии особо режима. Приговор не вступил в законную силу.