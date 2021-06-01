Владивосток, , 10:25 — REGNUM Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко посетили пункт пропуска Пограничный 1 июня. По итогам поездки было дано поручение ускорить начало строительства погранперехода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Строительство пункта пропуска в Пограничном началось несколько лет назад, но из-за недобросовестных подрядчиков и сложности их подбора, работы были остановлены. Сейчас готовность объекта не превышает 10%.

На данный момент идет корректировка проектно-сметной документации, которая завершится к августу 2021 года. После начнется конкурс на поиск подрядчика, а со следующего года само строительство. Сдать погранпереход в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Юрий Трутнев остался недоволен таким объяснением и сроками начала работ.

«Почему нельзя начать строительство раньше? Нужно интенсивнее работать и начинать строить в этом году. Это важный объект! Вы видели, какие очереди стоят из машин на границе? Надо использовать все государственные инструменты, взять госкредит под 2%, с этими механизмами мы поможем», — сказал полпред представителю Росгранстроя.

Также вице-премьер сказал, что необходимо «пересматривать систему управления этой сферой», повышая её эффективность.

Отмечается, что электронная очередь в некоторой мере упорядочила движение транспорта, но есть необходимость в увеличении числа пропускаемых машин с 55 до 75.

Трутнев поручил убрать знак, который обязывает водителей длинномеров проезжать на платную, но неприспособленную для стоянки большегрузов территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, модернизированный пункт пропуска на казахстанско-киргизской границе «Кордай — Ак Жол» открыли премьер-министры Казахстана и Киргизии Аскар Мамин и Улукбек Марипов.