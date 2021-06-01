Самара, , 10:24 — REGNUM Старший советник юстиции Дмитрий Смоленцев назначен на должность заместителя прокурора Самарской области. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Сообщается, что соответствующий приказ был подписан Генеральным прокурором РФ.

Отмечается, что в 2002 году Смоленцев стал выпускником юридического факультета Вятского государственного гуманитарного университета в г. Кирове. Службу в правоохранительных органах начал с 2001 года. Ранее был прокурором г. Кирова, старшим помощником прокурора Кировской области по организационным вопросам и контролю исполнения. Награжден медалью Ягужинского, знаком отличия «За верность закону II степени», нагрудным знаком «За безупречную службу».