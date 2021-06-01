Екатеринбург, , 10:31 — REGNUM На одной из трамвайных остановок Екатеринбурга открыли мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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Привиться можно на остановке «ЦПКиО» 1 июня с 9:30 до 17:00. Рядом с остановкой можно будет увидеть два вагона с надписью «Спасибо, доктор!» .

Горожане смогут выбрать, какой вакциной привиться — «Спутником V» или «ЭпиВакКороной». «Предварительный осмотр врача обязателен», — уточнили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге открыли пункт вакцинации в городском цирке.

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