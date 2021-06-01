Омск, , 10:20 — REGNUM Прокуратура Ленинского округа Омска провела проверку по факту падения стелы на женщину. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в прокуратуре Омской области.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью (ООО) на основании договора с администрацией Омска установило стелу вблизи пересечения улиц Новокирпичная и 6-я Станционная. Стелу плохо зафиксировали, днём 1 мая она упала на проходящую по тротуару женщину. Омичка получили телесные повреждения.

По результатам проверки прокуратура округа внесла представления в администрацию Омска и Ленинского района по фактам ненадлежащего осуществления контроля за установленным объектом.

Также внесено представление руководителю ООО. По данным ведомства, он не принял мер по надлежащему содержанию стелы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ростове-на-Дону ураганный ветер сорвал колокол с памятника-стелы.

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