Москва, , 10:22 — REGNUM Высылка российских дипломатов из Чехии противоречит Венской конвенции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека, заявившего о том, что Венской конвенции противоречит создание Россией списка недружественных стран.

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«Нет, Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия», — написала Захарова в Facebook.Представитель российского внешнеполитического ведомства при этом добавила, что Венская конвенция не запрещает «называть вещи своими словами».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля власти Чехии сообщили о решении выслать из страны 18 российских дипломатов. Причиной такого шага Праги стало подозрение в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на эти недружественные действия со стороны Праги Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

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14 мая, согласно перечню, утверждённому правительством России, Чехия, вместе с США, была внесена в список недружественных России стран. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что составление списка «недружественных стран» идёт вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Он отметил, что Москве следует отказаться от причисления Чехии и других стран к таким государствам.