Тбилиси, , 10:20 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 32 930 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1233 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 1 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 345 196 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 328 620 победили инфекцию, в том числе 1002 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4804 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 31 — в течение последних суток. В стационар на лечение поместили 3707 пациентов, в оборудованные гостиницы — 631. На карантине находятся 33 человека.

Днём ранее в Грузии в результате 12 207 исследований выявили 360 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1195 человек.

Стоит отметить, что Грузия с 1 июня открыла для туристов сухопутную границу для туристов. Всем въезжающим в страну нужно предъявить результаты теста на SARS-CoV-2. Тем, кто не прошёл полный курс вакцинации, в течение 72 часов после прибытия в Грузию потребуется сделать ещё тест на коронавирус.

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