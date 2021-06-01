Ярославль, 1 июня, 2021, 10:19 — ИА Регнум. На вокзале Ярославль Главный 31 мая во время работ на железнодорожных путях рабочие обнаружили покрытый ржавчиной снаряд. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Yarnews.net Снаряд

На место происшествия были вызваны сотрудники Росгвардии и саперы.

«Прибывшие на место взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии идентифицировали предмет как 76-мм снаряд времен Великой Отечественной войны», — сообщили в Росгвардии.

Место находки было оцеплено, сапёры извлекли снаряд из земли, вывезли на полигон и уничтожили.