Норильск, Красноярский край, , 10:22 — REGNUM В городе Норильске Красноярского края полиция при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекла деятельность сети подпольных казино и задержала её организатора. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Адреса мест проведения азартных игр на территории Центрального района города были установлены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции норильской полиции.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК Отдела МВД России по г. Норильску при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Красноярскому краю задержали в Центральном районе Норильска 38-летнего подозреваемого в организации незаконной игорной деятельности, доход от которой, по данным оперативников, превысил шесть миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Всего в северном городе полицейские пресекли незаконную деятельность трёх подпольных клубов, попасть в которые можно было только по предварительной договорённости. Из их помещений было изъято более 60 единиц игорного оборудования (включая четыре игровых автомата) и около 230 тысяч рублей. В настоящее время правоохранители проводят документирование и сбор доказательной базы преступной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге предстанет перед судом 37-летний житель, подозреваемый в проведении азартных игр по предварительному сговору.

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