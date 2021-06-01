Москва, , 10:21 — REGNUM С предложением ввести в России отцовский многодетный капитал размером 639,4 тысячи руб. выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко. Соответствующее письмо глава ОП РФ 1 июня направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, его текст приводит РИА Новости.

В документе уточняется, что по итогам ежегодного послания президента РФ Владимира Путина федеральному собранию, российскому правительству было поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми.

«С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект «Многодетная страна», включив его в национальный проект «Демография», — говорится в письме.

Отмечается, что общественники предлагают включить в новый федеральный проект дополнительные меры поддержки многодетных семей с учетом успешного опыта некоторых регионов, в частности Сахалинской области, в которой доля инвестиций в семейную политику для помощи многодетным семьям составляет свыше 40%.

При этом указывается, что в настоящее время на поддержку многодетных семей направляется менее 8% от таких инвестиций, что, как считает Рыбальченко, является недостаточным.

«В рамках данной инициативы федерального проекта «Многодетная страна» предлагаем реализовать следующий комплекс мер: ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье», — говорится в сообщении.

Также предлагается расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей, и ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тысячи руб. на каждого ребенка в многодетной семье, которое будет выплачиваться до наступления совершеннолетия младшего ребенка.

Кроме того, в числе инициатив предложение о введении ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех российских регионах всем семьям, вне зависимости от их доходов.

Помимо того, еще предлагается разработать и ввести системы семейного налогообложения для многодетных семей в качестве альтернативы индивидуальному налогообложению на доходы физических лиц, с понижением налоговой ставки с увеличением числа детей в семье и работающих членов семьи, при этом семья с пятью детьми не должна будет платить налогов.

«Обеспечить возможность получения бесплатного высшего профессионального образования для детей из многодетных семей на условиях целевого контракта. Освободить от налогов на единственное имущество (земельный участок, дом, жилье, дачу, автомобиль и другое транспортное средство). <…> Ввести субсидии при найме жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере не менее 50 процентов от стоимости найма», — добавляется в комплексе предлагаемых общественниками мер.

При этом также отмечается, что еще одним предложением по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми является необходимость утроить размер родового сертификата для многодетных мам и предусмотреть для них дополнительные медицинские услуги, а также обеспечить индексацию пенсии работающих многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров, уменьшить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка и предусмотреть государственную поддержку семейного отдыха многодетных семей до 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки беременных женщин и семей с детьми, который он поручил разработать в своем послании к Федеральному собранию.