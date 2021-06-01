Москва, , 10:18 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, жителям России в среднем требуется около девяти лет. Об этом 1 июня сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Отмечается, что годом ранее этот показатель составлял восемь лет.

«С 2017 года по 2019 год условный житель РФ со среднедушевым доходом (СДД) мог бы накопить средства на условную квартиру за восемь лет. В 2020 году доля его накоплений снизилась бы на 11,3 п. п. по сравнению с 2019 годом, а копить на такую квартиру пришлось бы почти на год дольше», — говорится в материале.

Как объясняют аналитики, по возможностям граждан купить квартиру ударила пандемия, которая оказала негативное влияние на доходы и способствовала росту цен на жилье на фоне введения программы льготной ипотеки.

Больше всего пострадала Карачаево-Черкесия, где время накопления выросло почти на 10 лет. На три года и более этот срок увеличился в Кабардино-Балкарии, Чувашии, Республике Алтай, а также Ставропольском крае и Ленинградской области.