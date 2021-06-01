Килемарский район, , 10:18 — REGNUM В марте 2021 года из-за технологических нарушений в водопроводной сети в поселке Килемары была прекращена подача холодной воды в жилые дома №№ 3−11 по улице Гагарина. Холодная вода не подавалась в дома более 14 суток, что повлекло нарушение прав граждан, которые обратились с коллективным заявлением в прокуратуру, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Уточняется, что граждане неоднократно обращались в МУП «Водоканал», которое обслуживает водопроводную сеть, но никаких результатов это не принесло. Вода вернулась в дома только после вмешательства прокуратуры.

В адрес главы МУП внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам проверки директор МУП «Водоканал» городского поселения Килемары привлечен к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, часть Симферопольского района Республики Крым осталась без воды из-за аварии на магистральном водоводе утром 28 мая. С 06:00 28 мая ограничено водоснабжение в посёлке Давыдовка, СТ Садовод, СТ Юбилейный, СТ Дачник, а также по улице Никанорова, 4. Причина — повреждение магистрального водовода на улице Киевской.

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