Барнаул, , 10:18 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, в Алтайском крае стартовала оздоровительная кампания. Как сообщает официальный сайт региона, первыми детей начали принимать 52 загородных учреждения, в том числе 5 санаториев.

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Позже при школах откроют 805 групп дневного пребывания. Смены в этом году будут короче — по 14 дней, но их будет больше, чем обычно — сразу 68. При этом наполняемость лагерей увеличили с 50 до 75%, чтобы отдохнуть могли все желающие.

Планируется, что в крае это будет 25 тысяч детей. Уже подано 16 900 заявок, а выкуплено 10 828 путевок. Такая активность объясняется дополнительной поддержкой, которую получают родители, помимо компенсации из краевого бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 мая в России по инициативе президента России Владимира Путина действует программа кешбэка за отдых детей. Размер возмещения может составить до 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. В Алтайском крае в программе участвуют 45 загородных лагерей.